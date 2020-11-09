Константин Меладзе представил новый состав "ВИА Гры"

Кадр из передачи "Вечерний Ургант"

В эфире программы «Вечерний Ургант» Меладзе рассказал, что из прошлого состава коллектива осталась 24-летняя Ульяна Синецкая. Двумя новыми солистками стали конкурсантка шоу «Х-фактор» Ксения Попова и 19-летняя участница «Детского Евровидения – 2013» София Тарасова.Также продюсер рассказал, что нынешние участницы отличаются от предыдущих., – поделился Меладзе.Напомним, что группа «ВИА Гра» основана в Киеве в 2000 году. За время существования в коллективе сменилось около 20 составов. В разные годы там пели Вера Брежнева, Светлана Лобода, Анна Седокова, Надежда Грановская и другие.