Музыкальный продюсер и композитор представил новый состав участниц группы «ВИА Гра». Об этом сообщает Lenta.ru.
Кадр из передачи "Вечерний Ургант"
В эфире программы «Вечерний Ургант» Меладзе рассказал, что из прошлого состава коллектива осталась 24-летняя Ульяна Синецкая. Двумя новыми солистками стали конкурсантка шоу «Х-фактор» Ксения Попова и 19-летняя участница «Детского Евровидения – 2013» София Тарасова.
Также продюсер рассказал, что нынешние участницы отличаются от предыдущих.
– Тогда я просил их танцевать, а сейчас прошу петь. Но самое главное – харизма, это самое редкое и ценное качество, – поделился Меладзе.
Напомним, что группа «ВИА Гра» основана в Киеве в 2000 году. За время существования в коллективе сменилось около 20 составов. В разные годы там пели Вера Брежнева, Светлана Лобода, Анна Седокова, Надежда Грановская и другие.
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Константин Меладзе представил новый состав "ВИА Гры"
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