Константин Бычек: "Действия Соколова квалифицированы как "Акт терроризма"

Сегодня в специальном репортаже "Киллер для депутата" заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек рассказал подробности уголовного дела по обвинению Сергея Соколова, который готовил покушение на государственных и общественных деятелей:
- Соколов при себе постоянно носил пистолет ТТ и два снаряженных магазина, на случай оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов при его задержании. По заданию иностранных заказчиков планировал нападение вплоть до физического устранения. Предполагалось, что это будут сотрудники правоохранительных органов, государственные и общественные деятели. Все это готовилось для того, чтобы устрашить и напугать население, а также дестабилизировать общественный порядок.
Замначальник также заявил, что, по мнению Соколова, такие действия могли создать условия для возобновления протестной активности и последующего насильственного свержения действующей власти. Бычек добавил:
- Кроме этого, иностранные кураторы возложили на Соколова задачу по оборудованию схронов в различных местах страны, содержащих огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, предназначавшиеся для других экстремистских групп, которые хотели сформировать зарубежные спецслужбы.
В настоящее время действия Соколова квалифицированы по статье "Акт терроризма". В последующем будет дана правовая оценка его деяниям, касающимся незаконного оборота оружия с целью совершения акта терроризма и деяний, направленных на захват власти неконституционным путем.
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