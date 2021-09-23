Константин Бычек: "Действия Соколова квалифицированы как "Акт терроризма"

Замначальник также заявил, что, по мнению Соколова, такие действия могли создать условия для возобновления протестной активности и последующего насильственного свержения действующей власти. Бычек добавил:В настоящее время действия Соколова квалифицированы по статье "Акт терроризма". В последующем будет дана правовая оценка его деяниям, касающимся незаконного оборота оружия с целью совершения акта терроризма и деяний, направленных на захват власти неконституционным путем.