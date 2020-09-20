Конкурс вальщиков леса в Беловежской пуще. ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые опытные, а также талантливые молодые лесорубы Беловежской пущи состязались в нарезании спилов из деревянной колоды, скоростном разрубании бревна топором, а также в сохранении максимального количества спилов после срезания один на другом на вертикально стоящем бревне. Зрителям организаторы также дали попробовать себя в роли дровосека, а еще предложили вспомнить, как на скорость распилить колоду родной двуручной пилой. В результате эмоции на состязаниях зашкаливали, а пришедшие поддержать «своих» семьи и коллеги лесорубов активно и бурно поучаствовали в состязаниях. В финале первым в разрубании колоды топором оказался пришедший на конкурс со своим сыном-помощником Артуром лесник Ясненского лесничества, вальщик 6-го разряда Алексей Бармута, а второе и третье места достались Сергею Байко и Николаю Резанко.