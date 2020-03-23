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Конкурс на лучшие товары 2020 года объявлен в Беларуси

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь», который проводится ежегодно начиная с 2002 года, объявлен в 19-й раз, сообщается на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации.

Иллюстрация: Госстандарт

Конкурс проводится в следующих номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, продукция производственно-технического назначения, услуги населению.

В каждой номинации по решению республиканской конкурсной комиссии среди лауреатов конкурса могут быть определены товары для присуждения статуса «Новинка года», а также организации, которые могут быть удостоены диплома «Стабильное качество» и специальных наград «Лучший в отрасли», «Лучший в регионе».

Конкурс проводится в два этапа.

На первом из них областными конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года», а также организации-претенденты на специальную награду «Лучший в регионе». Сведения представляются в секретариат республиканской конкурсной комиссии.

Комплексная оценка заявленной продукции проводится в соответствии с методикой оценки материалов участников конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». В ее основу положена балльная система. При этом областями оценки являются почти все виды деятельности: производственно-технологическая, социальная, товарно-финансовая, нормативно-метрологическая, информационно-рекламная и другие.

На втором этапе конкурса проходит онлайн-голосование потребителей. Затем республиканской конкурсной комиссией подводятся окончательные итоги конкурса, включая присуждение товарам звания лауреата и статуса «Новинка года», организациям  дипломов «Стабильное качество», специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе».

Участие в конкурсе стимулирует белорусских изготовителей к постоянному совершенствованию выпускаемой продукции (услуг) и технологий, модернизации производств, импортозамещению, повышению конкурентоспособности товаров и их экспортных возможностей, содействуя тем самым решению ключевых задач развития экономики.

Организации, товары которых удостоены звания лауреата, награждаются дипломом и получают право размещения знака (логотипа) конкурса на товарах и их упаковке, а также использования его в документации и рекламных материалах в течение двух лет.

Сведения о товарах-лауреатах размещаются на сайте Госстандарта, портале «КАЧЕСТВО.БЕЛ» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.

Заявки на участие представляются до 1 сентября 2020 года в секретариаты областных конкурсных комиссий, сформированные в областных центрах стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) и РУП «Белорусский государственный институт метрологии» (для Минска и Минской области).

Порядок проведения конкурса установлен в Инструкции о порядке проведения конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и поощрения победителей, утвержденной постановлением Госстандарта от 22 января 2016 года № 5.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Госстандарта в разделе «Качество и деловое совершенство».
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