Конкурс красоты «Мисс Минщина 2021» - стрим

28 мая 2021 года в 14.00 во Дворце культуры имени М.Горького г. Борисова в рамках акции «Красавицы Минщины – богатство страны!» состоится областной конкурс «Мисс Минщина». 40 претенденток будут бороться за главный приз – корону и титул «Мисс Минщина». Участницы конкурса – представительницы всех районов области, где предварительно были проведены региональные отборы. Среди красавиц – девушки от 18 до 24 лет, учащиеся колледжей и студентки ВУЗов, специалисты творческих профессий и рабочая молодежь, многие уже пробуют свои силы в модельных агентствах и не впервые участвуют в подобных конкурсах. Жюри, в составе которого представители Минского облисполкома, Национальной школы красоты, известные деятели культуры и искусства, предстоит из всех участниц выбрать всего 4 девушки – «Мисс Фото», «Вторую Вице-мисс», «Первую Вице-мисс», и, конечно же, «Мисс Минщина». Конкурс предусматривает четыре выхода девушек – дефиле в коктейльных платьях, купальниках, стилизованных национальных костюмах и вечерних платьях, а также блиц-опрос, который расскажет об увлечениях конкурсанток и умении вести беседу. Кроме этого, зрителям предстоит сделать свой выбор и определить, кто же получит титул «Мисс Зрительских симпатий».





«СБ ТВ» покажет прямую видеотрансляцию конкурса красоты. Подключайтесь к стриму в 14.00.