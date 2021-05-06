Конкурс «Королева Студенчества - 2021» в Гродно - стрим

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Сегодня в Гродно проходит областной этап конкурса «Королева Студенчества - 2021». Помимо эффектных внешних данных участницы продемонстрируют коммуникабельность, знание правил этикета, чувство юмора, грацию, интеллектуальные и творческие способности, артистизм. Без дефиле в купальниках тоже не обойдется. Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, подписывайтесь на канал «СБ ТВ».