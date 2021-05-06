Сегодня в Гродно проходит областной этап конкурса «Королева Студенчества - 2021». Помимо эффектных внешних данных участницы продемонстрируют коммуникабельность, знание правил этикета, чувство юмора, грацию, интеллектуальные и творческие способности, артистизм. Без дефиле в купальниках тоже не обойдется. Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, подписывайтесь на канал «СБ ТВ».
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Конкурс «Королева Студенчества - 2021» в Гродно - стрим
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