Конкурс дружных и творческих семей. Стартовал прием заявок на участие в проекте «Властелин села – 2021»

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Конкурс «Властелин села» состоит из трех этапов. Первый – с 15 мая по 15 июня. В это время желающие поучаствовать должны направить заявки в районные комитеты Белорусского республиканского союза молодежи по месту жительства. Победители районных этапов выступят в областных, они пройдут до 1 июля. Финал проекта, на который получит путевку одна команда от каждого региона, состоится во время республиканского праздника «Купалье» в Александрии 9–10 июля. Командам предстоит посоревноваться в спортивных, творческих и кулинарных соревнованиях, каких именно – пока секрет.Новый сезон проекта только начинается, а победители прошлых лет уже уверенно заявляют, что участникам конкурс запомнится надолго. Надежда Кулакова из Лиозненского района вместе с мужем и детьми стали обладателями главного титула в 2013 году:Верить в свои силы призывают и двукратные победители конкурса – семья Скорб из Щучинского района, они были лучшими в 2012 и 2014 годах:Триумфаторы прошлогоднего конкурса – семья Зубко из Постав – советуют будущим участникам не отчаиваться в трудную минуту. Александр Зубко советует:Ангелина БЕЛАЯ