Конкурс дружных и творческих семей. Стартовал прием заявок на участие в проекте «Властелин села – 2021»

В Международный день семьи в регионах стартовал прием заявок для участия в молодежном сельскохозяйственном проекте «Властелин села – 2021». Кто вправе претендовать на звание победителя? Условий несколько. Соревноваться могут супружеские пары с детьми, проживающие более трех лет в сельской местности. Также важно, чтобы у семьи было личное подсобное хозяйство и возраст одного из супругов не превышал 31 года.
Фото: БЕЛТА
Конкурс «Властелин села» состоит из трех этапов. Первый – с 15 мая по 15 июня. В это время желающие поучаствовать должны направить заявки в районные комитеты Белорусского республиканского союза молодежи по месту жительства. Победители районных этапов выступят в областных, они пройдут до 1 июля. Финал проекта, на который получит путевку одна команда от каждого региона, состоится во время республиканского праздника «Купалье» в Александрии 9–10 июля. Командам предстоит посоревноваться в спортивных, творческих и кулинарных соревнованиях, каких именно – пока секрет.
Новый сезон проекта только начинается, а победители прошлых лет уже уверенно заявляют, что участникам конкурс запомнится надолго. Надежда Кулакова из Лиозненского района вместе с мужем и детьми стали обладателями главного титула в 2013 году:
– «Властелин села» – очень интересный проект, особенно для многодетных семей. Признаюсь: он помог мне повысить самооценку. В процессе состязаний важно сохранять командный дух, поддерживать друг друга и верить в свои силы. Не бойтесь трудностей – участвуйте и побеждайте!
Верить в свои силы призывают и двукратные победители конкурса – семья Скорб из Щучинского района, они были лучшими в 2012 и 2014 годах:
– Всем, кто любит творчество и креатив, стоит поучаствовать в этом проекте, показать свои умения и раскрыть в себе новые таланты. Нашей семье помогли выиграть упорство и целеустремленность. На это рекомендуем делать ставку.
Триумфаторы прошлогоднего конкурса – семья Зубко из Постав – советуют будущим участникам не отчаиваться в трудную минуту. Александр Зубко советует:
– Выиграть вполне возможно, главное – не сдаваться. Твердо настройте себя на победу и делайте все ради достижения цели. А еще почаще улыбайтесь – позитивный настрой спасает в любой непонятной ситуации.
Ангелина БЕЛАЯ
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Конкурс дружных и творческих семей. Стартовал прием заявок на участие в проекте «Властелин села – 2021»
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