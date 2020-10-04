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  2. Конкурс-дегустация «Бульбяны банкет», лотереи, театрализованные шоу— в Глубоком проходит осенняя ярмарка

Конкурс-дегустация «Бульбяны банкет», лотереи, театрализованные шоу— в Глубоком проходит осенняя ярмарка

На центральной площади города проходит районная сельскохозяйственная ярмарка «Восеньскі кірмаш-2020».


В торговых палатках можно найти картофель, капусту, морковь, яблоки, саженцы, мед, рыбу, хозяйственно-бытовые товары, а также многое другое по приятным ценам.
Продукция представлена сельскохозяйственными предприятиями района, фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями. 


Особую атмосферу на ярмарке создают конкурсы и выступления творческих коллективов. Для глубочан организовали беспроигрышную лотерею «Счастливый случай», театрализованное представление « Кірмаш гудзе» конкурс-дегустацию «Бульбяны банкет», где жюри удивляли необычными блюдами из картошки. 


Активисты БРСМ помогают пожилым людям доставлять сельхозпродукцию с ярмарок. Волонтеров отряда «Твой выбор» можно узнать по красным курткам с символикой организации. Неравнодушные ребята помогают помогают пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам I группы с доставкой  продукции.

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Фото: Кристина Хилько
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