Конкурс-дегустация «Бульбяны банкет», лотереи, театрализованные шоу— в Глубоком проходит осенняя ярмарка

В торговых палатках можно найти картофель, капусту, морковь, яблоки, саженцы, мед, рыбу, хозяйственно-бытовые товары, а также многое другое по приятным ценам.Продукция представлена сельскохозяйственными предприятиями района, фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями.Особую атмосферу на ярмарке создают конкурсы и выступления творческих коллективов. Для глубочан организовали беспроигрышную лотерею «Счастливый случай», театрализованное представление « Кірмаш гудзе» конкурс-дегустацию «Бульбяны банкет», где жюри удивляли необычными блюдами из картошки.Активисты БРСМ помогают пожилым людям доставлять сельхозпродукцию с ярмарок. Волонтеров отряда «Твой выбор» можно узнать по красным курткам с символикой организации. Неравнодушные ребята помогают помогают пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам I группы с доставкой продукции.