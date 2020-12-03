Конкурс "100 идей для Беларуси" развивает предпринимательское мышление молодежи – эксперт

– рассказала директор общественного объединения, содействующего развитию частного предпринимательства Инна Кустова.Она, кстати, постоянный член жюри Гомельского городского этапа конкурса. Специалист уверена: такой проект БРСМ очень ценен и важен.Конкурс проводится уже много лет, многие разработки нашли применение и в экономике, и в промышленности страны.– добавила Инна Кустова.Она также поблагодарила организаторов за возможность оказаться в такой необычайной среде – инновационной, молодежной, где люди горят своим делом.Гомельский городской этап республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" объединил около тридцати молодежных проектов. В числе ноу-хау от юных гениев – интерактивные образовательные проекты, экопосуда, лекарство от подагры, электрическая посуда, роботизация фермерских хозяйств, мобильное приложение Help Animal, сервис по доставке медпрепаратов и организации лекций по оздоровлению Be Healthy.Республиканский молодежный проект "100 идей для Беларуси" направлен на развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, оказание помощи в продвижении молодежных инновационных проектов и научно-технических разработок. Из года в год в нем пробуют свои силы учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, а также студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые.