Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько сегодня провел в режиме видеоконференции встречу с министром Главного таможенного управления КНР Ни Юэфэном и руководителями ведущих департаментов ведомства. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Пекине.
«На встрече обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая работу совместной Комиссии по таможенному и карантинному сотрудничеству, повышения эффективности соглашения о взаимном признании уполномоченных экономических операторов Беларуси и Китая, ускорения движения железнодорожных контейнеров Китай – Европа через Беларусь», – рассказали в посольстве Беларуси в КНР.
Юрий Сенько подчеркнул эффективность политики, проводимой китайской таможней в области недопущения распространения коронавирусной инфекции, сокращения времени таможенного оформления и упрощения торговых процедур.
«Особое внимание было уделено вопросу наращивания экспортных поставок белорусских качественных продуктов в Китай. Министр Ни Юэфэн отметил, что в то время, когда мировая торговля демонстрировала падение, товарооборот между Беларусью и Китаем вырос. При этом основным драйвером роста белорусского экспорта стали «несырьевые» позиции, в частности сельскохозяйственная и пищевая продукция, что подтверждает рост узнаваемости и конкурентоспособности белорусских товаров на китайском рынке», – подчеркнули в белорусской дипмиссии.
Фото посольства Беларусь в КНР
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Конкурентоспособность и узнаваемость белорусских товаров на китайском рынке растет
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