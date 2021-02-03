Конкурентоспособность и узнаваемость белорусских товаров на китайском рынке растет

рассказали в посольстве Беларуси в КНР.Юрий Сенько подчеркнул эффективность политики, проводимой китайской таможней в области недопущения распространения коронавирусной инфекции, сокращения времени таможенного оформления и упрощения торговых процедур.– подчеркнули в белорусской дипмиссии.Фото посольства Беларусь в КНР