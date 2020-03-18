Конфликтные люди реже страдают деменцией, чем покладистые

Скверный конфликтный характер, как оказалось, позволяет поддерживать мозг человека в здоровом состоянии и значительно снижает риск развития болезни Альцгеймера. Таковые результаты исследований ученых Женевского университета и Женевского университетского госпиталя, передает ТАСС.





В современном мире болезнь Альцгеймера, обусловленная необратимым нарушением нейронных сетей в структурах мозга, является основной причиной развития деменции у пожилых людей. В мозгу больного человека накапливаются бляшки из амилоидов. Швейцарские ученые выяснили, что некоторые личностные качества человека способны защищать структуры мозга от нейродегенерации.

Как рассказал руководитель научной работы, профессор медицинского факультета Пантелемон Гиннакопулос, между разрушением нейронов и появлением первых симптомов проходит 10—12 лет. Мозг человека способен длительное время бороться с недугом, но при появлении первых клинических признаков болезни Альцгеймера бывает уже слишком поздно начинать лечение, поэтому идентификация биомаркеров на ранней стадии исключительно важна для эффективных действий.

В течение пяти лет исследователи наблюдали за группой из 65 мужчин и женщин в возрасте старше 65 лет. В результате выяснилось, что малоприятные в общении люди, легко идущие на конфликт и не склонные к компромиссам, обладают "более защищенным мозгом". Покладистые люди, наоборот, менее защищены от Альцгеймера. Правда, использовать данное открытие в медицинских целях нереально, ведь изменить свою личность крайне тяжело, тем более в пожилом возрасте.

Более подробно о своих исследованиях швейцарские ученые написали в журнале Neurobiology of Aging.