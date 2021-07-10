Конференция в поддержку белорусского государства прошла в Риме

Организаторами мероприятия выступили левопатриотические силы Италии, в том числе общественное движение «Социалистическая Родина» и «Комитет солидарности с Беларусью».Доклады ряда итальянских экспертов и политических деятелей были посвящены анализу геополитических и историко-философских аспектов ситуации, сложившейся вокруг Беларуси. В числе спикеров были лидер Коммунистической партии и экс-депутат Парламента Италии Марко Риццо, автор книги об истории и современности Беларуси профессор Джамбаттиста Кадоппи, председатель общества итальянско-русской дружбы им. Максима Горького Луиджи Марино.В мероприятии принял участие Временный поверенный в делах Беларуси в Италии Владимир Васильков. В своем выступлении белорусский дипломат отметил: какой бы ни была политическая дискуссия внутри белорусского общества, это должно и будет оставаться внутренним делом белорусского народа и государства.- подчеркнул Временный поверенный в делах Беларуси в Италии.