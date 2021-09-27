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  2. Конференция, посвященная вопросам агротуризма, пройдет в Беларуси в конце ноября

Конференция, посвященная вопросам агротуризма, пройдет в Беларуси в конце ноября

Об этом сегодня во время пресс-конференции в Доме прессы сообщила директор Департамента по туризму Минспорта и туризма Ирина Воронович.

  Она отметила, что поучаствовать в ней желают и иностранные эксперты, в том числе – из России.
 

Агротуризм стал панацеей во время пандемии. Ведь в глубинке можно интересно отдыхать на свежем воздухе в компании близких и друзей. Видят это и за границей – к нам поступает довольно много звонков от коллег, экспертов и заинтересованных из-за рубежа. Им любопытно, как мы добились такого результата, как к этому шли, – поделилась Воронович.

 

druk@sb.by


 
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