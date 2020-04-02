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  2. Кондратенко: есть разработки, которые позволяют повышать безопасность и находить источники вброса фейковой информации

Кондратенко: есть разработки, которые позволяют повышать безопасность и находить источники вброса фейковой информации

Существуют ИТ-продукты и разработки, которые позволяют не только повышать безопасность, но и находить источники вброса фейковой информации. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказал член Совета по развитию цифровой экономики Олег Кондратенко.

Фото: ОНТ

Говоря о том, что происходит в информационном пространстве на фоне распространения коронавируса нового типа, Марат Марков обратил внимание: количество фейков и блогеров, паразитирующих на острой теме, растет в геометрической прогрессии. «Местные оппоненты власти и Министерства здравоохранения, откровенно говоря, не стесняются. Вы — ИТ-разработчик. Как эта сфера может помочь и государству, и людям бороться с фейками?» — спросил ведущий программы.

— Есть ИТ-продукты, разработки, которые позволяют, с одной стороны, повышать безопасность, а с другой — находить источники вброса информации, ее распространителей, сеть распространения, на кого это направлено, с какой степенью агрессивности это проводится в жизнь. Специальные службы могут с этим работать — и они делают свое дело.

Кроме того, Олег Кондратенко назвал происходящее сейчас информационной войной и выразил мнение, что за фейки необходимо строго наказывать. «В некоторых ситуациях это влияние на атмосферу в обществе. И это может привести к последствиям, которые деньгами оценить сложно. Очернение имиджа страны или государственных органов должно наказываться соответствующим образом. И законы должны быть такие, чтобы потом неповадно было», — подчеркнул член Совета по развитию цифровой экономики.
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