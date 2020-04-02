Кондратенко: есть разработки, которые позволяют повышать безопасность и находить источники вброса фейковой информации

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Говоря о том, что происходит в информационном пространстве на фоне распространения коронавируса нового типа, Марат Марков обратил внимание: количество фейков и блогеров, паразитирующих на острой теме, растет в геометрической прогрессии.— спросил ведущий программы.Кроме того, Олег Кондратенко назвал происходящее сейчас информационной войной и выразил мнение, что за фейки необходимо строго наказывать., — подчеркнул член Совета по развитию цифровой экономики.