В торговых объектах Могилева выявлены конфеты и кондитерские мучные изделия, в которых имеются опасные красители, влияющие на активность и внимание детей. Об этом сообщает БЕЛТА.
Фото носит иллюстративный характер
Так в, карамели леденцовой "Монпансье" (изготовитель ООО "Кондитрейд", РФ, Армавир) есть тартразин (102) в количестве 47,9 мг/кг, "солнечный закат" (Е110) в количестве 3,5 мг/кг, "очаровательный красный" (Е129) в количестве 9,3 мг/кг. В конфетах "Хитвик" (ООО "Сладуница", РФ, Омск) содержится краситель понсо 4R (124) в количестве 45,2 мг/кг. Было проведено исследование и мучных изделий. В мини-пряниках с начинками производства ИП Князева С.Б. (РФ, Воронеж) был также обнаружен краситель понсо 4R (124) в количестве 45,2 мг/кг. В слойках "Крекер" с семенами подсолнечника и льна (ООО "Успех-Вкуснятки", РФ, Королев) найден тартразин (102) в количестве 9,2 мг/кг.
– В маркировке данных товаров нет надписи о том, что сладости содержат красители, которые могут негативно сказываться на активности и внимании детей, – объяснили специалисты.
По итогам проверки в адрес импортеров направлены предписания об изъятии из обращения опасной продукции. Государственным комитетом по стандартизации выданы предписания на запрет ввоза и (или) обращения опасной продукции, а также о прекращении действия на территории Беларуси декларации о соответствии, которой сопровождалась данная продукция.
Фото: БЕЛТА
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Кондитерские изделия с опасными красителями обнаружили в торговых объектах Могилева
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