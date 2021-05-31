Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, кому стоит более осторожно относиться к долгим перелетам.
Фото: pixabay.com
К основным группа риска медик отнес людей, которые тяжело болели коронавирусом, злоупотребляют курением, находятся на гормонально-заместительной терапии, а также те, у кого был тромбоз или диабет.
Специалист дал советы, как подготовиться к перелетам, которые продлятся более четырех часов.
– Наденьте в полет компрессионное белье, примите аспирин и при необходимости поставьте укол разжижающего кровь препарата. Помните, что во время перелета увеличивается риск обострения хронических заболеваний, – подчеркнул Мясников.
Телеведущий также призвал отказаться от употребления спиртных напитков на борту.
– При выборе лекарств в отпуск необходимо взять препараты, которые вы принимаете на постоянной основе, перевязочные материалы и антибиотики, – резюмировал медик.
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Кому опасно летать на самолете – отвечает врач
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