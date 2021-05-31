Кому опасно летать на самолете – отвечает врач

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К основным группа риска медик отнес людей, которые тяжело болели коронавирусом, злоупотребляют курением, находятся на гормонально-заместительной терапии, а также те, у кого был тромбоз или диабет.Специалист дал советы, как подготовиться к перелетам, которые продлятся более четырех часов., – подчеркнул Мясников.Телеведущий также призвал отказаться от употребления спиртных напитков на борту.– резюмировал медик.