Ходить босиком по траве – полезное занятие для организма. Однако некоторым людям с этим нужно быть осторожнее. Кому – пояснил медик Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.
Специалист отметил, что в процессе ходьбы босиком человек получает массаж ступней, а также закаляется, поэтому это полезно.
«Однако делать это нужно осторожно и в меру, – предупредил Тяжельников и пояснил: – Если вы незакаленный человек, то не стоит начинать закаливающие процедуры резко и длительно. Надо помнить, что земля еще холодная и влажная».
Кроме того, медик подчеркнул: весной в траве могут скрываться активничающие клещи и просыпающиеся змеи, так что на это стоит обращать особое внимание.
Фото: pixabay.com
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Кому опасно ходить босиком по траве? Ответил врач
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