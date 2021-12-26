Кому нельзя есть помело – отвечает нутрициолог

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала кому стоит отказаться от употребления помело. Ее слова приводит РИА Новости.
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Специалист отметила, что этот цитрус имеет высокое содержание кислот. Людям, у которых повышенная кислотность, а также есть проблемы со слизистыми желудка и 12-перстной кишки, помело не рекомендовано. Также от этого фрукта стоит отказаться людям, которые болеют гепатитом и нефритом.
- Остальным помело в умеренных количествах будет только полезен. В нем содержится много витаминов (А, С, В1, В2, В5), минералов (кальций, калий, железо, фосфор, натрий), а также клетчатка, органические кислоты и эфирные масла, - подчеркнула нутрициолог.
По словам Анастасии Гавриковой, помело повышает иммунитет, улучшает общее самочувствие и настроение. Кроме того, клетчатка благотворно влияет на пищеварение, ускоряя выведение токсинов и повышая усвояемость питательных веществ.