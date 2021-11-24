Кому нельзя есть морковь? Отвечает диетолог

Врач-диетолог Ольга Кораблева перечислила заболевания, при которых морковь следует исключить из рациона. Специалиста цитирует РИА Новости.
Безусловно, морковь полезна для здоровья. Вещества, содержащиеся в ней, оказывают благоприятное воздействие на кожу, сердечно-сосудистую систему. Однако если вы страдаете болезнями печени, этот овощ противопоказан.
«Если орган нездоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки», – отметила Ольга Кораблева.
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