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  2. Кому нельзя есть морковь? Отвечает диетолог

Кому нельзя есть морковь? Отвечает диетолог

Врач-диетолог Ольга Кораблева перечислила заболевания, при которых морковь следует исключить из рациона. Специалиста цитирует РИА Новости.


Безусловно, морковь полезна для здоровья. Вещества, содержащиеся в ней, оказывают благоприятное воздействие на кожу, сердечно-сосудистую систему. Однако если вы страдаете болезнями печени, этот овощ противопоказан.

«Если орган нездоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки», – отметила Ольга Кораблева.

Фото: pixabay.com
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