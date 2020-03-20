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Компьютерные томографы и искусственный интеллект. Посмотрели на предприятие "Адани", которое посещает Президент

Наукоемкие, высокотехнологичные производства — тот ресурс, без которого невозможно эффективное развитие экономики. А когда речь заходит о конкретной пользе, которую такой подход способен принести нашей стране, в качестве примера часто приводится предприятие «Адани». Созданное в начале 1990-х физиком-ядерщиком профессором Владимиром Линевым, оно выросло в крупный инновационный центр, чья продукция востребована в 86 странах. Знакомо с ней, хотя порой об этом и не подозревает, большинство из нас: на созданных предприятием рентгенодиагностических цифровых системах ежегодно проходит обследование около 4,5 миллиона белорусов!


— На нашем оборудовании реализуется две государственные программы: по ранней диагностике туберкулеза и скринингу опухолей молочной железы. А одна из последних наших разработок — освоение серийного производства компьютерных томографов. Часть уже поставлена в районные больницы, и это делает современную диагностику более доступной, помогает раннему выявлению заболеваний, повышает качество лечения. Стоимость таких аппаратов почти в два раза ниже, чем у западных аналогов, при более высоком качестве. Решаются вопросы импортозамещения, — по оценке генерального директора предприятия Владимира Линева, в Беларуси работают около 860 единиц различного оборудования, созданного «Адани», оно установлено в более чем 450 клиниках.



Многие, конечно, встречались, придя на флюорографию, с пульмосканом — цифровой системой для скрининга грудной клетки. Сейчас она оснащена системой для автоматического распознавания патологий. Внедряются системы искусственного интеллекта и в новое поколение маммоэкспертов — аппаратов для диагностики опухолей молочной железы. Оценив результаты маммографии, это устройство укажет доктору на проблемные места, проанализировав полученное изображение. Есть в арсенале и аппараты для общего рентгена, и терапевтические — для лечения рака кожи. А в свое время одним из первых продуктов, с которым белорусское предприятие «выстрелило», стал гамма-радиометр для быстрого анализа продуктов на наличие радионуклидов, заменивший собой целые лаборатории со штатом специалистов. Эти приборы актуальны до сих пор, они есть, например, в пользовании МЧС. Выпускается уже третье поколение спектрометров с широким диапазоном применения. В Германии, например, с их помощью тестируют вкус… пива. Отдельным блоком идут системы безопасности. Для рынка США создан сканер для проверки содержимого сумок в учебных заведениях. Доступ к оружию в этой стране простой, и аппарат не только обнаружит опасный объект и блокирует его, но и свяжется с экстренными службами. А разработанные в Беларуси рентгеновские сканеры человека с системой обнаружения запрещенных предметов можно встретить в аэропортах по всему миру, в том числе в лондонском Хитроу.



Вся продукция тут создается под конкретного покупателя. Демонстрируется прототип, идут отзывы от потенциальных потребителей, собираются предзаказы. Неудивительно, что более 85 процентов продукции в итоге поставляется на внешние рынки, в дальнее зарубежье. Например, сейчас заканчивается работа над мобильным комплексом по репродуктивному здоровью, предназначенным для Египта. Целое отделение поликлиники на колесах с регистратурой, УЗИ-кабинетом и гинекологическим, лабораторией, возможностью провести маммографию. И это не первый опыт работы с Египтом. Устройства «Адани» для сканирования автомобилей уже обеспечивают безопасность всей туристической зоны Шарм-эль-Шейха.


— Уникальность нашего предприятия в бизнес-модели. Мы не конкурируем продукцией, а решаем проблемы заказчиков, за счет этого более конкуренты. Вторая особенность в том, что бизнес социально ориентирован. Наши инновационные, высокотехнологичные решения направлены на обеспечение безопасности, защиту жизни и здоровья людей. И третье — он диверсифицирован: мы разрабатываем и производим медицинскую рентгенографическую технику широкого применения, рентгеновские системы безопасности, аналитическое оборудование для научных исследований и системы контроля качества продукции. Это дает возможность успешно развиваться, даже если одна из отраслей тормозит, — замечает Владимир Линев.


Конечно, не стоит забывать, что главная особенность высокотехнологичного предприятия — создание продукции с высокой добавленной стоимостью, которая формируется за счет собственных новых исследований и разработок. Только на такой основе и может строиться предприятие будущего.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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