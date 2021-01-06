Компьютерная техника на сумму более 1 млн рублей приобретена по линии Министерства образования для школ Витебской области. Об этом сообщил сегодня председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев во время посещения средней школы № 4 г. Витебска, где установлено новое оборудование.
По его словам, в конце декабря в рамках реализации республиканской программы Минобразования по техническому оснащению учебных учреждений в Витебскую область поступило 500 компьютеров и 80 мультибордов общей стоимостью более 1 млн рублей. Еще раньше, в октябре 2020 года, для школ региона было закуплено 70 компьютеров.
– Распределяли по школам, где есть нехватка техники и организована работа школьников по данному направлению на высоком образовательном уровне. В настоящее время компьютеры и мультиборды уже установлены, и с нового учебного периода они будут задействованы в учебном процессе, – отметил Владимир Терентьев.
По словам начальника главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрия Хомы, большое внимание техническому оснащению учреждений образования уделяется и на областном уровне.
– На протяжении последних трех лет за счет средств областного бюджета нам удалось обновить практически половину компьютерных классов в школах региона. И эта работа продолжается, – подчеркнул Дмитрий Хома.
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Компьютерная техника на 1 млн рублей закуплена для школ Витебской области
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ