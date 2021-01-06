Компьютерная техника на 1 млн рублей закуплена для школ Витебской области

По его словам, в конце декабря в рамках реализации республиканской программы Минобразования по техническому оснащению учебных учреждений в Витебскую область поступило 500 компьютеров и 80 мультибордов общей стоимостью более 1 млн рублей. Еще раньше, в октябре 2020 года, для школ региона было закуплено 70 компьютеров., – отметил Владимир Терентьев.По словам начальника главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрия Хомы, большое внимание техническому оснащению учреждений образования уделяется и на областном уровне., – подчеркнул Дмитрий Хома.