На Гродненском тактическом направлении под руководством командующего войсками Западного оперативного командования завершается комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства страны.
Фото: Министерство обороны
Разведывательные подразделения 11-й омбр выполняют поставленные задачи по ведению разведки на указанных участках местности. Подразделения 465-й рбр и 336-й реабр несут боевое дежурство по плановым целям.
В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки осуществляется вывод из состава дежурных сил по ПВО дополнительно назначенных сил и возврат их в пункты постоянной дислокации.
Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществляют мониторинг местности в указанных районах. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют поставленные задачи по ведению разведки.
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Комплексное тактическое учение на Гродненском направлении входит в завершающую фазу
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