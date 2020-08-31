Комплексное тактическое учение на Гродненском направлении входит в завершающую фазу

Фото:

Министерство обороны

Разведывательные подразделения 11-й омбр выполняют поставленные задачи по ведению разведки на указанных участках местности. Подразделения 465-й рбр и 336-й реабр несут боевое дежурство по плановым целям.В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки осуществляется вывод из состава дежурных сил по ПВО дополнительно назначенных сил и возврат их в пункты постоянной дислокации.Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществляют мониторинг местности в указанных районах. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют поставленные задачи по ведению разведки.