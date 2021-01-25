В Вооруженных Силах Беларуси под руководством начальника Генерального штаба – первого заместителя министра обороны стартовала комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности, передает БЕЛТА.
Мероприятие направлено на проверку и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях.
– Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных Сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах, – рассказали в Минобороны.
Планируется, что проверка закончится проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.
Фото: БЕЛТА
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Комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил началась в Беларуси
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