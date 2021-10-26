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  2. Компания RightForge станет провайдером для размещения новой соцсети Трампа

Компания RightForge станет провайдером для размещения новой соцсети Трампа

Американская компания RightForge поможет в размещении социальной сети Трампа TRUTH Social. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационный портал Axios. 


Как рассказал генеральный директор компании Мартин Авила, команда Трампа предложила сотрудничество RightForge летом 2021-го. Организация, специализирующаяся на интернет-инфраструктуре, делает прогноз, что у TRUTH Social будет более 75 млн пользователей. Для этого компания "закладывает фундамент". Они работают над созданием  глобальной сети и размещают "повсюду серверы".

По актуальной информации портала, представители команды Трампа отказались комментировать, действительно ли RightForge является их провайдером.

Трамп заявил о запуске собственной социальной сети Truth Social

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На прошлой неделе бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group, под началом которой будет создана новая соцсеть TRUTH Social. Ожидается, что бета-тестирование приложения для соцсети начнется уже в следующем месяце, а запуск возможен в 1-м квартале 2022 года.

Напомним, страницы экс-президента США были заблокированы в основных социальных сетях –  Twitter, Facebook, а также на видеохостинге YouTube. Бывший лидер США пообещал, что в его новой социальной сети TRUTH Social не будет цензуры, "непонятных блокировок, демонетизации и махинаций с алгоритмами в политических целях".
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Фото: РЕЙТЕР
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