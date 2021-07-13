Компания мультимиллионера Джеффа Безоса получила лицензию на полеты людей в космос

Первый рейс запланирован на 20 июля. Blue Origin отправит в космос бывшего исполнительного директора Amazon.com Джеффа Безоса. Однако полетит он туда не один, а вместе со своим братом. Время рейса составит 11 минут.Отмечается, что лицензия на полеты для компании Blue Origin действует до августа 2021 года. Запуск корабля разрешен в Техасе.До выдачи лицензии управление гражданской авиации проверило безопасность работы аппаратного и программного обеспечения ракеты-носителя, после чего подтвердило, что они отвечают всем требованиям.Пассажиры New Shepard будут находиться в невесомости около трех минут.