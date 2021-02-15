Компания молодых людей пыталась угнать в полесском регионе Гомельщины семь легковушек

Сыщики поняли, что угонщики движутся в соседнюю Брестскую область. Проделав большую разыскную работу, они вышли на четверых молодых людей, задержали их. Те стали давать признательные показания и рассказали, как пошли на «дело». Юноши из полесских районов Гомельской области 2000–2003 годов рождения, случайно знакомые, искали повод для адреналина. Его подал старший 31-летний компаньон, выходец из Брестской области.– рассказалМолодежь поддержала предложение старшего товарища. Угнали целых два автомобиля Volkswagen, один из которых бросили неподалеку от Озеран, так как в нем пропал свет. Второй же продали владельцу авторазборки из Пинска за 300 долларов. Предприниматель, почувствовав неладное, перепродал легковушку. В Пинске компания закутила на вырученные деньги, наняла такси и поехала в Лельчицы продолжить веселье.Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере. Как выяснилось, старший товарищ причастен к угону автомобиля у себя на родине в 2019 году. Некоторым владельцам легковушек предстоит восстанавливать документы, так как угонщики их уничтожили.Фото УВД Гомельского облисполкома