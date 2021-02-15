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  2. Компания молодых людей пыталась угнать в полесском регионе Гомельщины семь легковушек

Компания молодых людей пыталась угнать в полесском регионе Гомельщины семь легковушек

Сразу несколько автовладельцев Лельчицкого района заявили в милицию о том, что кто-то похозяйничал в их автомобилях. Затем поступили сообщения об угоне двух иномарок Volkswagen. Одну из них оперативники уголовного розыска нашли в восьми километрах от агрогородка Озераны Житковичского района. Машина не была повреждена, и ее вернули хозяину. 


Сыщики поняли, что угонщики движутся в соседнюю Брестскую область. Проделав большую разыскную работу, они вышли на четверых молодых людей, задержали их. Те стали давать признательные показания и рассказали, как пошли на «дело». Юноши из полесских районов Гомельской области 2000–2003 годов рождения, случайно знакомые, искали повод для адреналина. Его подал старший 31-летний компаньон, выходец из Брестской области. 

– Как было установлено, после приема спиртного он предложил угнать легковушку на его родину и продать, тем самым выручить деньги, – рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Артем Дубровский.


Молодежь поддержала предложение старшего товарища. Угнали целых два автомобиля Volkswagen, один из которых бросили неподалеку от Озеран, так как в нем пропал свет. Второй же продали владельцу авторазборки из Пинска за 300 долларов. Предприниматель, почувствовав неладное, перепродал легковушку. В Пинске компания закутила на вырученные деньги, наняла такси и поехала в Лельчицы продолжить веселье.


Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере. Как выяснилось, старший товарищ причастен к угону автомобиля у себя на родине в 2019 году. Некоторым владельцам легковушек предстоит восстанавливать документы, так как угонщики их уничтожили. 

Фото УВД Гомельского облисполкома
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