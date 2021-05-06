В Полоцком районе пьяный бесправник спровоцировал смертельное ДТП

Авария произошла в 2:40.21-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигался по трассе Р-20 через деревню Ропна в сторону Новополоцка. На закруглении дороги вправо парень не справился с управлением, съехал в придорожный кювет и перевернулся., – сообщил sb.byПо неподтвержденным данным, всего в автомобиле находилось 5 человек.Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома