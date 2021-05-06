В Полоцком районе компания молодых людей попала в серьезное ДТП.
Авария произошла в 2:40.
21-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигался по трассе Р-20 через деревню Ропна в сторону Новополоцка. На закруглении дороги вправо парень не справился с управлением, съехал в придорожный кювет и перевернулся.
– В результате аварии ехавший на заднем сиденье 19-летний пассажир скончался на месте ДТП. 16-летняя пассажирка, сидевшая рядом, получила телесные повреждения, с которыми доставлена в больницу. Водителя ранее лишили прав. На момент аварии он был пьян. Проводится проверка, – сообщил sb.by начальник отделения агитации и пропаганды УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
По неподтвержденным данным, всего в автомобиле находилось 5 человек.
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
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В Полоцком районе пьяный бесправник спровоцировал смертельное ДТП
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