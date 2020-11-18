Honda разработала прототип новой, одиннадцатой генерации Civic. Модель изменилась как снаружи, так и внутри, сообщает RG.RU.
Honda Civic седан приобрел другой кузов, который визуально воспринимается легче, исчезло ощущение перегруженности: прямые линии, длинный низкий капот, горизонтальные фонари.
По словам представителей компании, обзорность автомобиля стала заметно лучше. На это повлиял измененный наклон передних стоек. Улучшения коснулись и зеркал заднего вида, которые отныне крепятся на дверях.
Салон выполнен в минималистичном стиле. Сообщается, что новый Civic получит иную цифровую приборную панель и мультимедиа с 9-дюймовым Full HD экраном. Также в модель установят новые подушки безопасности и комплекс ассистентов Honda Sensing.
Планируется, что новый Honda Civic выйдет в конце весны следующего года. Вслед за седаном появятся хетчбэк, а также "заряженный" Civic Si и хот-хетч Civic Type R.
Фото: Honda
Опубликовано:
653
Компания Honda представила прототип одиннадцатой генерации Civic
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter