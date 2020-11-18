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Компания Honda представила прототип одиннадцатой генерации Civic

Honda разработала прототип новой, одиннадцатой генерации Civic. Модель изменилась как снаружи, так и внутри, сообщает RG.RU.


Honda Civic седан приобрел другой кузов, который визуально воспринимается легче, исчезло ощущение перегруженности: прямые линии, длинный низкий капот, горизонтальные фонари.

По словам представителей компании, обзорность автомобиля стала заметно лучше. На это повлиял измененный наклон передних стоек. Улучшения коснулись и зеркал заднего вида, которые отныне крепятся на дверях.

Салон выполнен в минималистичном стиле. Сообщается, что новый Civic получит иную цифровую приборную панель и мультимедиа с 9-дюймовым Full HD экраном. Также в модель установят новые подушки безопасности и комплекс ассистентов Honda Sensing.

Планируется, что новый Honda Civic выйдет в конце весны следующего года. Вслед за седаном появятся хетчбэк, а также "заряженный" Civic Si и хот-хетч Civic Type R.

Фото: Honda
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