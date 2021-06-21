Во время мероприятия, проводимого весной в честь старта продаж Giulia GTA/GTAm в Италии, новый глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато сообщил, что планирует возродить GTV (1994–2004). Некоторые подробности о новинке узнало британское издание Autocar, передает Motor.ru.
Отмечается, что под названием GTV может скрываться «четырехдверное купе» в духе BMW 4-й серии Gran Coupe. В семейство, скорее всего, войдут версии и с обычными моторами, и полностью электрические двигатели.
Три года назад Alfa Romeo показала план развития на ближайшие годы, в котором упомянула модель GTV. Эта аббревиатура должна была достаться заднеприводному купе с гибридной установкой на базе битурбомотора V6 2.9 и отдачей около 600 лошадиных сил. Машина почти была готова к серийному производству, но образование альянса Stellantis и новый курс привели к тому, что компания отказалась от нишевой модели.
Вместе с тем у GTV остаются шансы вернуться в линейку «Альфы». Согласно информации Autocar, теперь речь идет не о купе, а о четырехдверке в духе BMW 4 серии Gran Coupe.
В настоящий момент Alfa Romeo занимается усовершенствованием кроссовера Tonale, а также думает, чем заменить платформу Giorgio, которая является основой седана Alfa Romeo Giulia, кроссовера Stelvio и внедорожника Jeep Grand Cherokee пятого поколения.
Фото: Alfa Rome
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Компания Alfa Romeo планирует возродить GTV
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