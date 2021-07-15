Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, предупредил международное сообщество о возможном появлении и распространении новых, более опасных штаммов COVID-19, сообщает ТАСС.
Фото: pixabay.com
Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
– Есть вероятность возникновения более опасных вариантов коронавируса: их, возможно, будет гораздо сложнее контролировать. Это вызывает обеспокоенность, – пояснил он.
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Комитет ВОЗ заявил о вероятности появления более опасных штаммов коронавируса
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