Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.92
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Комитет госконтроля и Минтруда выразили соболезнования семье погибшего сотрудника КГБ

Комитет госконтроля и Минтруда выразили соболезнования семье погибшего сотрудника КГБ

Комитет государственного контроля и Министерство труда и социальной защиты выразили соболезнования родным, близким и сослуживцам сотрудника Комитета государственной безопасности, погибшего при исполнении служебного долга. Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале КГК Беларуси.


- Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Светлая память о настоящем офицере, мужественном человеке и патриоте сохранится в наших сердцах, - говорится в тексте сообщения.

Также свои соболезнования выразило Министерство труда и социальной защиты.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы