Комитет госконтроля и Минтруда выразили соболезнования семье погибшего сотрудника КГБ

Комитет государственного контроля и Министерство труда и социальной защиты выразили соболезнования родным, близким и сослуживцам сотрудника Комитета государственной безопасности, погибшего при исполнении служебного долга. Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале КГК Беларуси.
- Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Светлая память о настоящем офицере, мужественном человеке и патриоте сохранится в наших сердцах, - говорится в тексте сообщения.
Также свои соболезнования выразило Министерство труда и социальной защиты.
Фото: БЕЛТА