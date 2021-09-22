КГК Гомельской области выявил на предприятиях деревообработки факты убыточного посредничества

Так, в текущем году крупное деревообрабатывающее предприятие региона реализовало свою продукцию на сумму более 100 тысяч рублей коммерческим организациям с незначительной рентабельностью. Коммерсанты же после минимальной доработки экспортировали ее по ценам в 1,5–10 раз дороже.

– При продаже этой продукции по рыночным ценам без посредников предприятие могло бы дополнительно получить более 500 тысяч рублей, – констатируют в КГК Гомельской области.

Исключение посреднических схем при закупках сырья и материалов позволило бы деревообрабатывающим организациям края сэкономить свыше 400 тысяч рублей. Из-за того, что мебельная фурнитура приобреталась через цепочку посредников, наценка возрастала до 140 процентов, запчасти для автотранспорта – до 313 процентов. Это не лучшим образом сказывалось на себестоимости продукции и ее конкурентоспособности.

Комитетом госконтроля предложено органам управления принять меры по обеспечению исключения необоснованных посредников из схем работы деревообрабатывающих организаций области, снижения себестоимости выпускаемой продукции, повышения конкурентоспособности и увеличения объемов ее реализации. Вопрос остается на контроле Комитета.

