Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию приняла белорусскую резолюцию по противодействию торговле людьми

Резолюция направлена на укрепление международного сотрудничества и усилий государств – членов ООН по борьбе со всеми формами торговли людьми. В документе отражены основные вехи в реализации Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми и новые вызовы, в том числе связанные с пандемией.– отметили в МИД.В ведомстве добавили, что принятая резолюция является прологом к дальнейшей работе по противодействию торговле людьми в этом году, включая подготовку заседания Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня по обзору выполнения Глобального плана и принятие соответствующей резолюции в Генеральной Ассамблее ООН.Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию была создана почти 30 лет назад и как одна из функциональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН является органом ООН, ответственным за разработку политики в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.