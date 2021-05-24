Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 21 мая на сессии в Вене консенсусом приняла инициированную делегацией Беларуси резолюцию «Реализация Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми». Комиссия рекомендовала Экономическому и Социальному Совету ООН принять резолюцию как свою собственную, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Резолюция направлена на укрепление международного сотрудничества и усилий государств – членов ООН по борьбе со всеми формами торговли людьми. В документе отражены основные вехи в реализации Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми и новые вызовы, в том числе связанные с пандемией.
«Принятие резолюции свидетельствует о признании и дальнейшем укреплении активной и инициативной роли Беларуси в продвижении темы объединения глобальных усилий в противодействии торговле людьми на международном уровне, а также о высоком внимании, которое по-прежнему уделяется этой теме со стороны международного сообщества», – отметили в МИД.
В ведомстве добавили, что принятая резолюция является прологом к дальнейшей работе по противодействию торговле людьми в этом году, включая подготовку заседания Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня по обзору выполнения Глобального плана и принятие соответствующей резолюции в Генеральной Ассамблее ООН.
Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию была создана почти 30 лет назад и как одна из функциональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН является органом ООН, ответственным за разработку политики в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
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Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию приняла белорусскую резолюцию по противодействию торговле людьми
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