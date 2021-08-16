Комиссар СЕ по правам человека призвала Латвию соблюдать права мигрантов из Беларуси

, – отметила Миятович.По ее словам, суть самого существования этих международных правовых инструментов состоит в том, чтобы помочь государствам поступать правильно даже в очень сложных обстоятельствах., – заявила Миятович., – подчеркнула она.Напомним, Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Беларуси. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии.