Комиссар СЕ по правам человека призвала Латвию соблюдать права мигрантов из Беларуси

Все страны – члены Совета Европы (СЕ) обязаны полностью соблюдать права беженцев, мигрантов и ищущих убежища лиц. Об этом заявила комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович, информирует ТАСС.
– Критически важно, чтобы государства – члены СЕ, столкнувшись с проблемами из-за внезапного прибытия беженцев, ищущих убежища лиц и мигрантов, – независимо от их происхождения – полностью выполняли свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека, а также Конвенции о беженцах и другим международным инструментам, которыми они [государства] связаны, – отметила Миятович.
По ее словам, суть самого существования этих международных правовых инструментов состоит в том, чтобы помочь государствам поступать правильно даже в очень сложных обстоятельствах.
– Это означает гарантии того, что прибывшие не будут отправлены обратно без надлежащей процедуры с адекватной защитой [их прав] гарантиями, в том числе в отношении рассмотрения любых ходатайств о предоставлении убежища и оценке любых рисков, с которыми они могут столкнуться в стране возвращения, – заявила Миятович.
– В нынешней крайне политизированной ситуации с миграцией особенно важно, чтобы государства Европы реагировали решительно и принципиально, гарантируя, что права человека прибывающих не становятся второстепенными по отношению к геополитическим соображениям, – подчеркнула она.
Напомним, Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Беларуси. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии.