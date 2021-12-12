Комета Леонарда максимально сблизилась с Землей

В Московском планетарии заявили, что комета Леонарда сблизилась с Землей, пишет ТАСС.
Иллюстративное фото
Как рассказали в пресс-службе планетария, местные смогут увидеть ее во время сумерек.
"Она будет видна на протяжении часа-двух сразу после захода Солнца и по утрам с 05:00 или с 06:00 (мск) до восхода Солнца" - пояснили в планетарии. Уточняется, что Луна не повлияет на видимость кометы.
Сейчас Леонарда находится на расстоянии 35 миллионов километров от нашей планеты, ее можно увидеть в созвездии Змееносец.
"В середине декабря ее яркость будет достигать +4m при максимальном сближении с Землей и, возможно, она доберется до отметки +2-3m с учетом эффекта прямого рассеяния, и комета трансформируется в слабый объект, доступный для наблюдений невооруженным глазом" - добавили в столичном планетарии.
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