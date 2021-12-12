SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Комета Леонарда максимально сблизилась с Землей

Комета Леонарда максимально сблизилась с Землей

В Московском планетарии заявили, что комета Леонарда сблизилась с Землей, пишет ТАСС.   

Иллюстративное фото

Как рассказали в пресс-службе планетария, местные смогут увидеть ее во время сумерек. 

"Она будет видна на протяжении часа-двух сразу после захода Солнца и по утрам с 05:00 или с 06:00 (мск) до восхода Солнца" - пояснили в планетарии. Уточняется, что Луна не повлияет на видимость кометы. 

Сейчас Леонарда находится на расстоянии 35 миллионов километров от нашей планеты, ее можно увидеть в созвездии Змееносец. 

"В середине декабря ее яркость будет достигать +4m при максимальном сближении с Землей и, возможно, она доберется до отметки +2-3m с учетом эффекта прямого рассеяния, и комета трансформируется в слабый объект, доступный для наблюдений невооруженным глазом" - добавили в столичном планетарии.  

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы