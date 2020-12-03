Это же касается и других ограничительных мер, принятых в стране в связи с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
«Ограничительные меры, принятые в Турции в связи с пандемией, туристов не касаются, поэтому комендантский час тоже к ним не относится. Будут ли ужесточаться меры противодействия пандемии? Не будут, поскольку мы начинаем брать ситуацию под контроль», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.
Под контролем ситуации он в том числе подразумевает вакцинацию – она должна начаться в скором времени.
Напомним, 30 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах из-за увеличения количества случаев COVID-19 в стране. Среди них – комендантский час, который действует по будням с 21:00 по 05:00, а также с 21:00 пятницы по 05:00 понедельника.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
796
Комендантский час в Турции не будет распространяться на иностранных туристов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter