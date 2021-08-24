Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно обратиться к врачу

Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, какая боль в животе является самой опасной. Об этом медик рассказал на своей странице в Instagram.
Следует насторожиться, если боль локализуется в правой подвздошной области (внизу живота справа), имеются следы крови в кале или рвотных массах, наблюдаются проблемы с мочеиспусканием.
"Опасными признаками являются бледность кожи и потливость, понос и повышение температуры тела, сыпь и сонливость", – написал доктор в своем микроблоге.
Он добавил, что в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев неопасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией. Такие боли, как правило. локализуются в центре живота.
Медик обратился к родителям: "Любая боль не в центре живота – это повод обратиться к врачу".
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