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  2. Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно обратиться к врачу

Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно обратиться к врачу

Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, какая боль в животе является самой опасной. Об этом медик рассказал на своей странице в Instagram.


Следует насторожиться, если боль локализуется в правой подвздошной области (внизу живота справа), имеются следы крови в кале или рвотных массах, наблюдаются проблемы с мочеиспусканием. 

"Опасными признаками являются бледность кожи и потливость, понос и повышение температуры тела, сыпь и сонливость", – написал доктор в своем микроблоге. 

Он добавил, что в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев неопасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией. Такие боли, как правило. локализуются в центре живота. 

Медик обратился к родителям:  "Любая боль не в центре живота – это повод обратиться к врачу". 

Фото: pixabay.com
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