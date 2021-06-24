Комаровский рассказал о влиянии коронавируса на детей

Комаровский указал на то, что сейчас проведено огромное количество исследований на эту тему. Но есть четкая убежденность в том, что COVID-19 у детей протекает в легкой форме.– обозначил врач.При этом дал совет: в таких семьях не стоит отправлять детей в школу, пока пожилые люди не привились., – сказал педиатр.Фото: скриншот видео