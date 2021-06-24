Популярный российский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский высказался о том, как коронавирус отражается на детях. Своим мнением медик поделился в интервью журналистке Рамине Эсхакзай, которое опубликовано на ее YouTube-канале.
Комаровский указал на то, что сейчас проведено огромное количество исследований на эту тему. Но есть четкая убежденность в том, что COVID-19 у детей протекает в легкой форме.
– Тем не менее дети являются ключевым звеном, которое переносит вирус. Часто болезнь протекает бессимптомно, но при этом дети выделяют вирус в окружающую среду. Таким образом они представляют опасность для взрослых, бабушек и дедушек. И это правда серьезно. Поэтому, если под одной крышей проживают бабушки, дедушки и дети, пожилых следует защищать в первую очередь, – обозначил врач.
При этом дал совет: в таких семьях не стоит отправлять детей в школу, пока пожилые люди не привились.
– Некоторые вакцины разрешены от 16 лет, "Moderna" – с двенадцатилетнего возраста. Люди постепенно понимают, что конец коронавирусной эпопеи настанет тогда, когда будут привиты все дети. Кстати, китайцы сейчас разрешили прививать своей вакциной детей от трех лет, – сказал педиатр.
Фото: скриншот видео
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Комаровский рассказал о влиянии коронавируса на детей
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