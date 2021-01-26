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  2. Комаровский объяснил, почему симптомы коронавируса продолжают проявляться даже после полного выздоровления

Комаровский объяснил, почему симптомы коронавируса продолжают проявляться даже после полного выздоровления

В медицине возник такой термин, как "постковид". Это значит, что люди, перенесшие коронавирус, после полного выздоровления все равно продолжают замечать некоторые симптомы болезни. Причины подобных последствий в своем YouTube-канале объяснил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.


По словам медика, сегодня медицинская наука приходит к пониманию того, что даже после окончания этапа борьбы иммунной системы с вирусом, некоторые люди продолжают чувствовать себя плохо. При этом подобное состояние может продолжаться месяцами:

 Дело в том, что пока вирус размножался, в организме произошли очень серьезные изменения. При этом не столько со стороны легких, сколько со стороны практически всех других внутренних органов.

Врач считает, что пока медики не могут ответить на вопрос, связанный с тем, сколько может длиться "постковид", так как болезнь является совершенно новой, требуются дополнительные исследования.

– Но уже точно известно и подтверждено, что вирус поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга. То есть реально возникают повреждения и гибель клеток, микрокровоизлияния, нарушается кровообращение в участках головного мозга, нервной системы, тканей почек, печени и сердца. Из-за этого возникают огромные проблемы, связанные с микротромбами и воспалительными процессами, – отметил Евгений Комаровский.

Фото: БЕЛТА
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