Комаровский объяснил, может ли вакцинированный против COVID-19 человек быть заразен

На вопрос о том, заразен ли человек, у которого наблюдается острые симптомы после вакцинации, украинский врач и телеведущий ответил в новом видео на своем YouTube-канале.
– Действительно, существуют такие вакцины, при которых используется живой возбудитель. Например, живая вакцина от полиомиелита. Когда человек получает оральную полиомиелитную вакцину, то определенное время он выделяет живой вирус в окружающую среду, – объяснил врач.
По его словам, острая симптоматика и одновременно заразность возможны только в случае, когда при создании вакцины был применен живой возбудитель.
Комаровский заявил: сегодня все вакцины от коронавирусной инфекции не имеют никакого отношения к живому коронавирусу.
– Во всех препаратах используется либо инактивированный вирус – тот, что лишен своей заразности, либо применятся фрагмент вируса – конкретно белок, который и является главным источником образования антител, – продолжил медик. – После использования любой вакцины от коронавируса человек не заразен и не представляет собой никакой опасности для окружающих. Поэтому это очередная страшилка, которую распространяют "антивакцинаторы".
Фото: скриншот видео