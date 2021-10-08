Комаровский объяснил, может ли вакцинированный против COVID-19 человек быть заразен

– объяснил врач.По его словам, острая симптоматика и одновременно заразность возможны только в случае, когда при создании вакцины был применен живой возбудитель.Комаровский заявил: сегодня все вакцины от коронавирусной инфекции не имеют никакого отношения к живому коронавирусу.Фото: скриншот видео