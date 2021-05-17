Команды Вооруженных Сил Беларуси примут участие в 27 конкурсах Армейских международных игр

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БЕЛТА

На своей территории наша страна проведет три конкурса: «Полярная звезда», «Снайперский рубеж», «Уверенный прием».В России пройдут конкурсы «Авиадартс», «Армия культуры», «Безопасный маршрут», «Военное ралли», «Десантный взвод», «Инженерная формула», «Мастера автобронетанковой техники», «Меридиан», «Открытая вода»,«Отличники войсковой разведки», «Тактический стрелок», «Танковый биатлон».Китай примет конкурсы «Безопасная среда», «Суворовский натиск» и «Чистое небо».По два конкурса примут Вьетнам («Аварийный район», «Снайперский рубеж» (2-й дивизион), Казахстан («Мастера артиллерийского огня», «Соколиная охота») и Узбекистан («Военно-медицинская эстафета», «Полевая кухня»). В Алжире пройдет конкурс «Верный друг», в Армении – «Воин мира», а в Катаре – «Дорожный патруль».Новые конкурсы этого года: «Меридиан», «Тактический стрелок» и «Армия культуры».Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября.