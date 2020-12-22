Командование и личный состав ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством пациентов Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Праздничный визит –часть благотворительной акции «Наши дети», которая в эти дни проходит по всей стране. В атмосферу праздника погрузился и корреспондент «Р».
В фойе Центра мерцает всеми цветами радуги красавица елка. Дети оставили на ней не только свои пожелания, но и обещания, например, в следующем году самостоятельно пойти в школу. Их они с гордостью зачитали гостям, которые приехали не с пустыми руками, привезли с собой сладости, канцтовары и материалы для направлений в реабилитации: тейпирования и кинезитерапии.
Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич пожелал здоровья маленьким обитателям Центра:
– Ваша главная задача – быть здоровыми, а счастливое мирное детство мы обеспечим.
Концертная группа ВВС и войск ПВО подарила детям музыкальную программу “Дорогой добра”. Юные зрители каждое выступление одаривали бурными и самыми искренними аплодисментами. Актовый зал наполнился атмосферой новогоднего чуда. Военные подготовили для детей игры и викторины, а также эстрадный блок: вокалисты концертной группы исполнили мировую новогоднюю классику и песни из советских мультфильмов. Ну и, конечно же, с наступающим Новым годом пациентов Центра поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
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Командование ВВС и войск ПВО поздравило с наступающим Новым годом пациентов Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов
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