Командование ВВС и войск ПВО поздравило с наступающим Новым годом пациентов Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов

В фойе Центра мерцает всеми цветами радуги красавица елка. Дети оставили на ней не только свои пожелания, но и обещания, например, в следующем году самостоятельно пойти в школу. Их они с гордостью зачитали гостям, которые приехали не с пустыми руками, привезли с собой сладости, канцтовары и материалы для направлений в реабилитации: тейпирования и кинезитерапии.Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич пожелал здоровья маленьким обитателям Центра:Концертная группа ВВС и войск ПВО подарила детям музыкальную программу “Дорогой добра”. Юные зрители каждое выступление одаривали бурными и самыми искренними аплодисментами. Актовый зал наполнился атмосферой новогоднего чуда. Военные подготовили для детей игры и викторины, а также эстрадный блок: вокалисты концертной группы исполнили мировую новогоднюю классику и песни из советских мультфильмов. Ну и, конечно же, с наступающим Новым годом пациентов Центра поздравили Дед Мороз и Снегурочка.