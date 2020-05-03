Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в Минске перенесен на 2022 год

Всемирная легкоатлетическая ассоциация, Министерство спорта и туризма Беларуси и Белорусская федерация легкой атлетики приняли совместное решение о переносе мирового форума в связи с неопределенностью ситуации, вызванной распространением COVID-19. В пресс-службе БФЛА проинформировали, что данные обстоятельства поставили бы под угрозу проведение чемпионата мира в настоящий момент, так как многие страны ограничивают международные поездки и советуют избегать массовых скоплений людей.Решение о проведении данных соревнований в апреле 2022 года принято на онлайн-конференции Белорусской федерации легкой атлетики со Всемирной легкоатлетической ассоциацией.