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  2. Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в Минске перенесен на 2022 год

Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в Минске перенесен на 2022 год

Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который белорусская столица должна была принять 2-3 мая текущего года, перенесен на апрель 2022-го, пишет БЕЛТА.


Всемирная легкоатлетическая ассоциация, Министерство спорта и туризма Беларуси и Белорусская федерация легкой атлетики приняли совместное решение о переносе мирового форума в связи с неопределенностью ситуации, вызванной распространением COVID-19. В пресс-службе БФЛА проинформировали, что данные обстоятельства поставили бы под угрозу проведение чемпионата мира в настоящий момент, так как многие страны ограничивают международные поездки и советуют избегать массовых скоплений людей.

Решение о проведении данных соревнований в апреле 2022 года принято на онлайн-конференции Белорусской федерации легкой атлетики со Всемирной легкоатлетической ассоциацией.
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Фото: РЕЙТЕР
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