Командир могилевского ОМОНа вручил денежный сертификат главврачу Дома ребенка

Гостей радушно встретила главный врач Наталья Николаевна Александрович, которая возглавляет Дом ребенка с 1981 года. Командир ОМОН УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Николай Иванович Гореликов вручил Наталье Николаевне сертификат на 600 рублей. Эти деньги на счет медучреждения перевел один из бойцов отряда милиции особого назначения. Не так давно данные средства он получил в качестве компенсации за причинение морального вреда.В суде г. Бобруйска и Бобруйского района 7 октября было рассмотрено дело по факту оскорбления в публичном чате одного из мессенджеров сотрудника отряда милиции особого назначения УВД Могилевского облисполкома. Мужчина, позволивший себе нелицеприятные высказывания в адрес правоохранителя, приговорен к году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.Судом также удовлетворен материальный иск в размере 600 рублей за причинение сотруднику ОВД морального вреда. Деньги правоохранитель решил передать на благотворительные цели – детям, которые воспитываются без родителей, либо имеющим серьезные заболевания.Наталья Александрович искренне поблагодарила правоохранителей за помощь и поддержку: «В наш Дом ребенка с такими приятными жестами часто приезжают люди в погонах. Все перечисленные на счет учреждения здравоохранения денежные средства мы будет использовать исключительно для наших деток: закупим новые развивающие пособия, что-то обновим из лечебного оборудования и для занятия лечебной физкультурой. Эти деньги пойдут на благие цели, за что мы сотрудников милиции очень благодарим».