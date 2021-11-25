Командир Лидской авиабазы: мы узнали о присвоении звания "Герой Беларуси" с гордостью за ребят и болью в душе

– Специфика нашей летной деятельности организована таким образом, что я как летчик и как инструктор постоянно пересекаюсь с летным составом. С ними летал как инструктор, как проверяющий. В кабинах нет званий, есть два специалиста, которые знают свое дело. В свое время я обучал обоих, выполнял с ними полеты. С Никитой Куконенко летал, когда он еще был курсантом. Давал ему допуск к первому самостоятельному полету на самолете Як-130, который он тогда выполнил с отличным качеством. В жизни, как и все наши летчики, это два ярких, два улыбающихся человека, которые знали свое дело. Андрей Ничипорчик был военным летчиком первого класса, то есть был подготовлен к полету во всех метеоусловиях, по всем видам и элементам летной подготовки. Более того, он был также подготовлен полным курсом боевой подготовки как инструктор. Это был профессионал очень высокого уровня.
Говоря о присвоении звания "Герой Беларуси" Александр Кривец отметил:
– Весь наш состав это событие принял с гордостью за ребят и болью в душе. Все бы ничего, если бы не эта приставка "посмертно". Безусловно, они вписали свои имена в историю как пример мужества, самообладания и героизма, способности пожертвовать собой ради жизни других.