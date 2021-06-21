Команда Нидерландов разгромила северомакедонцев в матче футбольного Евро

По итогам двух туров «оранжевые» обеспечили себе не только выход в плей-офф, но и первое место в пуле «С». Однако сегодня, хоть матч и не имел осязаемого турнирного значения, они не стали играть спустя рукава. И как следствие – закончили групповой этап со стопроцентным результатом, что прежде удавалось им лишь дважды (в 2000-м и 2008-м годах).Один мяч в ворота балканцев отправил Мемфис Депай (24-я минута), а голевой дубль оформил Джорджиньо Вейналдум (51, 58).Вейналдум догнал в списке лучших бомбардиров Евро португальца Криштиану Роналду и чеха Патрика Шика – все эти футболисты имеют по три забитых мяча.Матч стал прощальным в составе сборной Северной Македонии для Горана Пандева. И нидерландцы, кстати, красиво почтили лидера балканской дружины, перед игрой подарив ему футболку команды Нидерландов с номером 122 (по числу проведенных им встреч в составе своей национальной дружины).В параллельном матче австрийцы сломили сопротивление сборной Украины – 1:0.И таким образом, итоговая турнирная таблица этого квартета выглядит так: 1. Нидерланды – 9 очков (3 матча), 2. Австрия – 6 (3), 3. Украина – 3 (3), 4 Северная Македония – 0 (3).По итогам групповой стадии в 1/8 финала квалифицируются по две лучшие команды из каждой «пульки», а также четыре лучших обладателя третьих мест. После этого пойдет игра на выбывание по олимпийской системе. Финал турнира запланирован на 11 июля.Матчи чемпионата Европы в этом году принимают Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург и Севилья.