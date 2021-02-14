Команда Минск-1 стала победителем смешанной эстафеты старшего возраста соревнований «Снежный снайпер»

Накануне соревнования в этой дисциплине завершили биатлонисты-любители 15-16 лет. Победителями стали представители команды Минск-1 – Карина Марченко, Мария Сашурина, Валерий Куц и Анатолий Штундер. Второе место заняли ребята из первой команды Могилевской области – Полина Цыбульская, Анастасия Котова, Никита Горбачев и Максим Коровкин, проигравшие победителям 1 минуту 43 секунды, а замкнули тройку лидеров биатлонисты из команды Минск-2 Елизавета Петрова, Карина Туманова, Павел Новоженый и Александр Шикун – их отставание на финише составило 2 минуты 8 секунд.