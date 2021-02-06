Команда Чаусского района стала победителем «Могилевской лыжни-2021»

В торжественном приветствии к командам заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко отметил богатые спортивные традиции Чаусской земли, которая взрастила спортсменов с мировым именем.Лыжные эстафеты проводились по возрастным категориям отдельно для женщин и мужчин. Дистанция маршрута также определялась возвратом участников.Лучшими по итогам соревнований стали хозяева - команда Чаусского района, второе место на пьедестале заняли спортсмены из Круглянского района, а третье – у лыжников из Быховского района.