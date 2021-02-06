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Команда Чаусского района стала победителем «Могилевской лыжни-2021»

Морозная солнечная погода собрала сегодня на биатлонном комплексе в Чаусах порядка полутысячи любителей лыжных гонок. Среди участников были представители структурных подразделений Могоблисполкома, учреждений и организаций региона. 

В торжественном приветствии к командам заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко отметил богатые спортивные традиции Чаусской земли, которая взрастила спортсменов с мировым именем.

-  Спорт многое значит в нашей жизни, - отметил Валерий Анатольевич, - ведь без спортивного задора, без рвения к победе сложно быть целеустремленным и на рабочем месте.

Лыжные эстафеты проводились по возрастным категориям отдельно для женщин и мужчин. Дистанция маршрута также определялась возвратом  участников.

Лучшими по итогам соревнований стали хозяева - команда Чаусского района, второе место на пьедестале заняли спортсмены из  Круглянского района, а третье –  у лыжников из Быховского района.
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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