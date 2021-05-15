Команда БГУ взяла золото на Международной олимпиаде по аналитической экономике и прогнозированию

Команда экономического факультета БГУ «Полный дефолт» заняла первое место в Международной олимпиаде по аналитической экономике и прогнозированию. Победители поделились эмоциями с sb.by.
– Когда узнали, что у нас золото, безусловно, было очень приятно, – рассказал участник «Полного дефолта» Максим Гриц. – Здорово понимать, что побеждаешь в международном конкурсе, в котором участвует много команд из разных стран. Да и вообще круто осознавать, что вы что-то можете! Это был отличный опыт.
Студент добавил: «Победа дает хорошее ощущение того, что если к чему-то усердно готовиться, то получиться может очень многое».
Кстати, интересный факт: «Полный дефолт» в такой олимпиаде участвовал впервые. Максим Гриц уточнил, что, если получится присоединиться к соревнованию в следующий раз, он с удовольствием воспользуется данной возможностью.
Как сообщили в пресс-службе БГУ, второго места на олимпиаде удостоена команда Санкт-Петербургского государственного экономического университета «Дети рынка», а третье заняла сборная Российского технологического университета «Могучие рейнджеры». Специальной номинацией жюри «За креативное мышление и творческий подход» отмечены студенты Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина и Армянского государственного экономического университета.
Всего в финальном поединке 14 мая боролись 14 команд из Беларуси, России и Армении. Будущим экономистам с использованием компьютера нужно было решить задачи по прогнозированию, оптимизации, моделированию экономических процессов и маркетинговой аналитике, а также представить результаты выполнения исследовательского проекта, подготовленного в рамках заочного тура.
Международная олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию проводится в седьмой раз. Она направлена на стимулирование интереса студентов к изучению экономических дисциплин, поддержку талантливой молодежи и развитие у нее творческих способностей. Организатором мероприятия выступил экономический факультет БГУ.
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Команда БГУ взяла золото на Международной олимпиаде по аналитической экономике и прогнозированию
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