Команда БГУ взяла золото на Международной олимпиаде по аналитической экономике и прогнозированию

– рассказал. –Студент добавил:Кстати, интересный факт: «Полный дефолт» в такой олимпиаде участвовал впервые. Максим Гриц уточнил, что, если получится присоединиться к соревнованию в следующий раз, он с удовольствием воспользуется данной возможностью.Как сообщили в пресс-службе БГУ, второго места на олимпиаде удостоена команда Санкт-Петербургского государственного экономического университета «Дети рынка», а третье заняла сборная Российского технологического университета «Могучие рейнджеры». Специальной номинацией жюри «За креативное мышление и творческий подход» отмечены студенты Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина и Армянского государственного экономического университета.Всего в финальном поединке 14 мая боролись 14 команд из Беларуси, России и Армении. Будущим экономистам с использованием компьютера нужно было решить задачи по прогнозированию, оптимизации, моделированию экономических процессов и маркетинговой аналитике, а также представить результаты выполнения исследовательского проекта, подготовленного в рамках заочного тура.Международная олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию проводится в седьмой раз. Она направлена на стимулирование интереса студентов к изучению экономических дисциплин, поддержку талантливой молодежи и развитие у нее творческих способностей. Организатором мероприятия выступил экономический факультет БГУ.