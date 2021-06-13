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Команда Австрии одержала первую победу на чемпионатах Европы по футболу

На футбольном Евро в борьбу вступили первые команды из группы «C». Австрийцы взяли верх над сборной Северной Македонии – 3:1, тем самым добыв свою первую победу в финальных стадиях чемпионатов Европы.


Ни одного из шести предыдущих матчей на континентальных форумах команда Австрии не выиграла (это антирекорд). Но сегодня она смогла снять проклятье, добыв в общем-то рабочую викторию.

Австрийцы имели преимущество, превзошли соперника буквально по всем основным статистическим показателям (процент владения мячом – 60 на 40, удары – 11:7, в створ ворот – 7:2, угловые – 4:0), создали больше опасностей и, наверное, должны были снимать вопросы относительно победителя гораздо раньше. Но сделали это только в концовке.



У победителей авторами забитых мячей стали Штефан Лайнер (18-я минута), Михаэль Грегорич (78) и Марко Арнаутович (89). А в составе балканской дружины отличился ее нестареющий капитан Горан Пандев (28).

Он, кстати, стал вторым по возрасту футболистом в истории Евро, отметившимся голом. На сегодня знаменитому нападающему 37 лет и 321 день. Рекордсменом является австриец Ивица Вастич, который забил на чемпионате Европы-2008 в возрасте 38 лет и 257 дней.



В 22:00 в группе «С» начнется поединок между командами Нидерландов и Украины.

По итогам кругового турнира сборные, которые финишируют в своих квартетах первыми и вторыми, а также четыре лучшие команды из числа тех, что станут третьими, пробьются в 1/8 финала – и далее пойдет игра на выбывание по олимпийской системе. Турнир завершится 11 июля.
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Фото: РЕЙТЕР
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