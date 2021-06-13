Команда Австрии одержала первую победу на чемпионатах Европы по футболу

Ни одного из шести предыдущих матчей на континентальных форумах команда Австрии не выиграла (это антирекорд). Но сегодня она смогла снять проклятье, добыв в общем-то рабочую викторию.Австрийцы имели преимущество, превзошли соперника буквально по всем основным статистическим показателям (процент владения мячом – 60 на 40, удары – 11:7, в створ ворот – 7:2, угловые – 4:0), создали больше опасностей и, наверное, должны были снимать вопросы относительно победителя гораздо раньше. Но сделали это только в концовке.У победителей авторами забитых мячей стали Штефан Лайнер (18-я минута), Михаэль Грегорич (78) и Марко Арнаутович (89). А в составе балканской дружины отличился ее нестареющий капитан Горан Пандев (28).Он, кстати, стал вторым по возрасту футболистом в истории Евро, отметившимся голом. На сегодня знаменитому нападающему 37 лет и 321 день. Рекордсменом является австриец Ивица Вастич, который забил на чемпионате Европы-2008 в возрасте 38 лет и 257 дней.В 22:00 в группе «С» начнется поединок между командами Нидерландов и Украины.По итогам кругового турнира сборные, которые финишируют в своих квартетах первыми и вторыми, а также четыре лучшие команды из числа тех, что станут третьими, пробьются в 1/8 финала – и далее пойдет игра на выбывание по олимпийской системе. Турнир завершится 11 июля.